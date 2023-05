Irgendjemand sieht, was Sie hinter dem Lenkrad machen!

Ein kurzes Nickerchen bei Rot

Ebenfalls oft gesichtet: Nasenbohren für den Weltfrieden, Schminken und/oder gründliche Zahnreinigung im Rückspiegel, kurzes Nickerchen an der Ampel, Essen und trinken als gäbe es keinen Supermarkt an jeder Ecke, großes Geknutsche bei Rotlicht (da freue ich mich immer sehr, es wird doch viel zu wenig geküsst!), riskante Suchaktionen unter den Sitzen und wildes Getippsle auf dem Handy.

Was mich sehr erheitert hat: Jene Geländewagenfahrerin, die an der Ampel einen Schluck Bier aus dem Glas trank, das sie danach im Becherhalter abgestellte: Nobel geht die Welt zugrunde und wer wird schon aus Flaschen oder Dosen trinken, wenn es auch anders, stilvoller geht. Die Dame hat dabei sehr glücklich ausgesehen. Wie wiederum die Exekutive das Bierglas mit Inhalt in der Mittelkonsole bewerten würde?

Übrigens, wenn Sie an der Kreuzung nach links sehen und sich da gerade jemand im expressiven, zeitgenössischen Sitztanz mit synchronisierten Lippenbewegungen übt, winken Sie: Das bin sicher ich!