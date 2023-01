Schöner Dämmerzustand

Und während die Stadt so richtig durchschnauft, tummeln sich die Städterinnen und Städter auf kleinen Skihütten, engen Pisten und in Dörfern, in denen kein Blatt Papier zwischen Haus „Sonnenrose“ und Chalet „Winterzauber“ passt.

Das ist äußerst vorteilhaft für alle, die in den vergangenen Wochen einfach in den Städten geblieben sind und hier diesen beruhigenden Dämmerzustand genossen haben: In dem Wissen, dass sehr bald wieder alles ganz anders, nämlich sehr voll sein wird.

Jetzt schauen wir den Ameisen noch zwei Tage bei der Rückkehr in den Bau zu. Und ab Montag wuseln wir wieder alle gemeinsam los.