Durchtauchen, wenn das Leben ein kleines, fieses Biest ist

Kennen Sie dieses Phänomen, dass Störfaktoren immer genau dann auftauchen, wenn man sie am wenigsten brauchen kann? Dieser Zynismus ist ein Muster, das sich durchaus mit einer gewissen Konstanz beobachten lässt. Beizeiten ist das Leben ein kleines, fieses Biest.

Genau in jener Woche, in der ich mir Urlaub genommen hatte, um für eine große Prüfung zu lernen, wurden zwei von drei Kindern krank. Sie waren also nicht in Betreuungseinrichtungen, sondern zu Hause. Der passiv-aggressive Spruch „Energy flows where attention goes“ kam mir mehrmals in den Sinn, als ich nicht hinter meinen Büchern saß, sondern Bettwäsche-Berge in die Waschmaschine stopfte, den Fiebermesser überstrapazierte und Tee für ganze Armeen aufkochte.