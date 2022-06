Wenn der soziale Speicher voll ist. Bis obenhin

Wir haben sie alle: Menschen, die uns nicht so nahe stehen, dass wir sie Freunde nennen möchten, aber die auch irgendwie dazu gehören. Nennen wir diese Menschen Bekannte. Manche von ihnen sind unauffällig und angenehm. Man sieht einander in unregelmäßigen Abständen, niemand hat Ansprüche. Andere möchten so gerne vom Bekannten- in den Freundesstatus rutschen. Ab diesem Punkt wird es beizeiten schwierig.

Was also tun, wenn sich die Anfragen, Zeit miteinander zu verbringen, häufen, obwohl man selbst eigentlich nicht kann oder will? Schnell kommen wir da in den Druckser-Modus, erfinden komische Dinge, schieben mögliche Treffen um Lichtjahre hinaus: „Nein, leider, die kommenden sieben Wochen sind komplett zu. Ich melde mich wieder bei dir, wenn ich mehr Luft habe.“ Auf Nachrichten wird nicht oder mit unrealistischer Verzögerung reagiert und wenn der Name der entsprechenden Person auf dem Display zwecks Telefonat erscheint, verfallen wir in Schnappatmung und stecken das Handy ganz unten in die Tasche, bis das Klingeln aufhört. Spürt sich alles nicht gut, nicht authentisch an – und vor allem: Es löst das Problem nicht.

Simpel und klar

Was aber das Problem löst (wie so oft), ist klare, direkte Kommunikation. Mein Lieblingsmensch hat so eine Situation kürzlich folgend gelöst – und ich habe ihn sehr dafür gefeiert: Bei der Anfrage eines Bekannten von früher, ob er denn wieder Kontakt haben wolle, war die Antwort simpel und unmissverständlich: Es tut mir leid, aber mein sozialer Speicher ist derzeit voll.

Das ist nicht verletzend, da gibt es keinen Erklärungs- und Diskussionsbedarf. Übrigens, es gibt kein Copyright auf diesen Satz, ich hab’ ihn schon auswendig gelernt.