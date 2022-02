Hässlicher Vogel und williger Oktopus auf großer Suche

In Zeiten von Tinder, Bumble und Co. sind gedruckte Kontaktanzeigen eine Seltenheit geworden. Dabei sind zwischen leicht derben und sehr einfach gestalteten Texten wahre Schätze versteckt. Wer genau liest, findet Lustiges, Skurriles oder Tierisches. Manches davon muss ich laut lesen, weil ich so angetan bin.

Diese Anzeige ist zum Beispiel ziemlich aktuell und aus einer renommierten deutschen Wochenzeitung. Wenn Sie sich also angesprochen fühlen, hauen Sie in die Tastatur: „Hässlicher Vogel sucht Singvogel zum ins gemachte Nest setzen, Würmer essen und ornithologieren! dummegans@gmx.net“.

Irgendwie armselig ist jener Mann, der bereits seit Monaten regelmäßig diesen Text schaltet: „Co-Parenting (42/185/85), PhD, sportl. + gesund sucht Frau zur Erfüllung ihres Kinderwunsches. Melde dich gerne!“ Da hätte einer so viel gutes Genmaterial zu vergeben und keine mag, traurig!

Bescheiden bis freundlich

Die Anzeigen der Frauen sind meist sehr freundlich, bescheiden und wenig fordernd formuliert: Alle suchen das große Glück, wünschen sich entweder einen „Neuanfang“, „innige Freundschaft mit Tiefe und emotionaler Nähe“ oder dass „endlich Träume wahr werden“. Manche verirren sich sprachlich ins Tierreich, suchen „einen Typen zum Pferdestehlen“ oder tauchen ab: „Williger Oktopus (Anfang 40) will Dir ins Netz gehen! Du = kuschelig, kantig & sinnlich, mutig & verrückt, lebens- und abenteuerlustig, leidenschaftl. Küsser mit intellektuellem Tiefgang & Stehvermögen. Wo bist du? kantiger-Typ-gesucht@gmx.de“.

Sich so etwas zu überlegen, zeugt doch von wesentlich mehr Engagement als banal nach links oder rechts zu wischen. Und wird hoffentlich vom Leben mit ganz viel Liebe belohnt!