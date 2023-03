„Du bist großartig!“: Warum sagen wir das nicht viel öfter?

Viel mehr als "hübsch"

Besonders schön finde ich es persönlich, wenn Frauen anderen Frauen Komplimente machen. Wir sind dabei sehr kreativ, manchmal geht es ums Aussehen, viel öfter aber um ganz andere Dinge: „Danke, dass ich mich bei dir ausheulen darfst und du mir zuhörst!“. „Es ist unglaublich, mit welcher Begeisterung du deine Aufgaben angehst!“. „Du bist eine große Inspiration für mich. Ich bin so froh, dich als Freundin an meiner Seite zu haben.“. „Bei dir darf ich immer so sein, wie ich bin, auch wenn es gerade bescheiden läuft.“

Die Schriftstellerin Rupi Kaur drückt das in einem ihrer genialen Gedichte so aus: „I want to apologize to all women I have called pretty, before I have called them intelligent or brave.....not because I don’t think you are pretty. But because you are so much more than that.“ („Ich möchte mich bei allen Frauen entschuldigen, die ich – bevor ich sie „intelligent“ und „mutig“ genannt habe - als „hübsch“ bezeichnet habe....Nicht, dass ich euch nicht hübsch finde. Aber ihr seid so viel mehr als das.“).