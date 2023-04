Wenn sowohl den Kindern als auch dem Kater speiübel ist

Vielleicht eine Vorwarnung?

Wenn sie endlich älter, der Sprache und ihrer Sinne ordentlich mächtig sind, sagen sie zumindest, womit demnächst zu rechnen ist. Manchmal gelingt es also, das Chaos vorab in entsprechende Bahnen, sprich in die Kloschüssel, zu lenken.

Aber nicht immer. So startete mein Tag kürzlich um 5 Uhr mit den wunderbar-poetischen Worten: „Mama, ich habe mein ganzes Bett vollgespieben!“.