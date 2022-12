Das Wetter und die Jahreszeit geben vor: Es ist Husten- und Schnupfenzeit. Da lässt sich wenig dagegen machen. Was wir allerdings besprechen müssen, ist die Art und Weise, wie manche Menschen ihre Verkühlungen ausleben. Das ist Egozentrismus in Reinform.

Wer husten muss, muss husten. Das ist ein Reiz, der sich nicht oder nur schwer unterdrücken lässt. Das ist mir völlig klar. Warum aber setzt sich jemand, der bellt wie ein Seehund, in einen Veranstaltungssaal, um sich einen zweieinhalbstündigen Stummfilm anzusehen? Das durchgehende Geblöke beschert dem gesamten Publikum eine ungute Zeit. Niemand will sich visualisieren, was da im Nacken landet, wenn der Seehund drei Reihen dahinter loslegt. Abgesehen davon: Es stört enorm. Es stört beim Verfolgen der Handlung, es stört die Konzentration, es stört beim Nachdenken.