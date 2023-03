Geschenke? Gerne ohne Anlass, weil ich gerade an dich denke

Buch wandert weiter

Ich probiere seit ein paar Monaten etwas aus, das mir Freude macht: Bei den meisten Büchern, die ich lese, kommen mir Menschen in den Sinn, die das Werk auch gut oder schlecht finden könnten. Ich denke also beim Lesen an konkrete Personen. Deswegen habe ich angefangen, Bücher einfach weiterzuschenken, immer mit einer persönlichen Notiz versehen, oft auch per Post verschickt. Ganz ohne Anlass, dafür braucht es keinen Geburts- oder Namenstag.

Die wenigsten Bücher muss man unbedingt besitzen (auch wenn das sehr schön ist), es ist durchaus schlau, sie zu teilen. Die Reaktionen darauf sind immer sehr emotional und zeigen, wie sehr sich Menschen freuen, wenn man im Alltag und mit Kleinigkeiten an sie denkt. Diese Art des Schenkens macht übrigens süchtig, im positiven Sinn.