Laubsauger bei mir, Stahlschneider bei dir: Teilen wir?

Lieber horten als flexibel sein

Mit ein wenig Flexibilität ließe sich das bestimmt ausdiskutieren und ein Weg finden, sich sinnvoll abzuwechseln. Was wir alle plötzlich Platz im Keller, in der Garage und in diversen Abstellräumen hätten! Und wie oft wir mit den Menschen rundum ins Gespräch kommen würden (müssten)!

Viele Menschen wollen das aber gar nicht, teilen, sich Dinge ausmachen, flexibel sein, miteinander reden. Lieber werden Saftpressen, Sägen, Stahlschneider und andere Absonderlichkeiten gehortet – für den seltenen Fall, dass man sie doch mal braucht.

Ich frage mittlerweile frech herum, bevor ich ein Teil anschaffe, bei dem ich nach zwei Wochen bereits vergessen habe, dass ich es besitze: Das ist sehr praktisch.

Zum Beispiel dann, wenn ich den Hochdruckreiniger von meinem Vater ausborgen will. Der wird nämlich auch noch prompt geliefert und in der Garage abgestellt. Nur benutzen muss ich ihn selbst.