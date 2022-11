Kleine, feine Traditionen, die uns begleiten

72 Kleinigkeiten

Ich überlegte, dass es in unserer Familie kaum fixe Traditionen gibt, die uns begleiten. Dachte ich zumindest. Vor ein paar Tagen spazierte allerdings die Fünfjährige im Supermarkt mit stoischem Gesicht beim opulenten „Eisköniginnen“-Adventkalender vorbei und sagte nur: „Der ist schön, aber den brauche ich nicht. Ich weiß, dass ich von dir einen viel Besseren bekomme.“ Aha, da war sie also, unsere eigene kleine Tradition, die in diesem Fall bedeutet, dass ich in den kommenden Wochen 24 (mal drei, weil drei Kinder) Kleinigkeiten zusammensuchen und schön verpacken werde. Nicht jede Tradition ist zwingend eine gute. Wieso haben wir nicht den simplen Schokoadventkalender als Fixum eingeführt, frage ich mich jedes Jahr, wenn ich die 72 Sackerl fülle. Aber egal, die Freude ist groß und lässt mich den Aufwand dahinter bis zum nächsten Jahr vergessen. Strahlende Kinderaugen, und so.