Für eine gute EM-Party braucht es nicht viel – frittierte Nudeln gehören aber keinesfalls dazu.

Mit Essen spielt man nicht

Nun ist Ihr Kolumnist ja immer für Experimente zu haben. Was er diese Woche lesen musste, ließ ihn aber ratlos zurück. Es ging um die Frage, was man zur Fußball-EM als kulinarische Spielbegleitung auf den Tisch (oder die Couch) bringen könne. Der Vorschlag: „Pasta Pommes“ – also gekochte Pasta, die man in der Fritteuse wie Pommes knusprig brät. Da hat jemand al dente ziemlich falsch verstanden.

Aber auch der EM-Tipp einer Catering-Betreiberin (!) mutet eigentümlich an: Man möge auf Fingerfood verzichten, denn das sei „meist sehr aufwendig“. Sie merken, Sie haben es mit einer leidenschaftlichen Gastgeberin zu tun. Was kommt als nächstes? Eine Ernährungsberaterin, die davor warnt, frisch zu kochen, weil das mühsam sei?