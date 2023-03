Plötzlich sind wir kugelige Wattebäuschchen voller Glück

Wir Menschen sind ja sehr lustige Wesen. Da dümpeln wir monatelang in Trübsal, Missmut und Grant dahin. Und wenn uns die ersten, frühlingshaften Sonnenstrahlen kitzeln, drehen wir gleich komplett durch.

Sie wissen bestimmt, wovon ich spreche. Sobald es dieser Tage draußen sonnig ist, marschieren wir alle ins Freie, strecken unsere Gesichter gen Himmel und saugen alles auf, was kommt. Machen Selfies beim Sonnenbaden (schuldig im Sinne der Anklage!), Fotos von den ersten grünen Grashalmen (da bin ich nicht dabei), belästigen andere mit unserem fidelen Gepfeife (oh ja!), sind beinahe hysterisch fröhlich (eventuell) und fragen uns, wie wir das Leben jemals nicht so unfassbar großartig finden konnten.