Nach den Ferien ist auch immer vor den Ferien

Neun Wochen haben wir uns betreuungstechnisch durchgewurschtelt, haben Kinder zwischen da und dort verteilt, auf Sprachwoche und Camp geschickt, beizeiten bei Freunden geparkt.

Und wir zählen noch zu jenen glücklichen Familien, die für die beiden jüngeren regelmäßige Aufsicht hatten, weil Kindergarten und Sommerhort nicht zusperren. Das ist eher die Ausnahme als die Regel. Viele Väter und Mütter berichten von Kindergärten, die einfach den gesamten August geschlossen haben. Für berufstätige Eltern mit normalem Urlaubsanspruch, also üblicherweise fünf Wochen pro Jahr, ist es ein riesiger Kraftakt, alleine diese Zeit im Sommer zu überbrücken. Da reden wir noch gar nicht von Herbst-, Weihnachts-, Oster- und sonstigen Ferien.

Spezielle Dynamik

Ab Montag kehren Routine und Alltag in viele Familien zurück. Wobei die ersten Schulwochen immer eine spezielle Dynamik haben: Wer besorgt diese und jene Schulsachen? Wer besucht den Elternabend von Kind 1 und wer jenen von Kind 2 und wieso finden die beide am Mittwoch statt? Wieso sind Kind 3 genau jetzt die Schlapfen zu klein geworden und warum bin ich plötzlich verantwortlich für das Kuchenbuffet am Elternsprechtag? Wann erledigen wir diese endlosen Formalitäten, die es zu Schulbeginn immer gibt, und wo zum Henker ist diese Sporttasche, die dringend gebraucht wird?

Wenn sich das Chaos in Schulwoche drei lichtet und alles beginnt, sich einzuspielen, wird es leichter. Der Alltag hat uns wieder – und das ist gar nicht schlecht. Fokussiert arbeiten zu können und seine Kinder dabei professionell und liebevoll betreut zu wissen, sollte kein Privileg, sondern eine Selbstverständlichkeit sein. Davon sind wir noch immer weit entfernt.