Friede, Freude, Sonnenschein: Familienurlaub als Experiment

Keine langen Autofahrten

Die beiden Älteren haben sich manchmal verselbstständigt, die schöne Erkenntnis: Sie brauchen uns nicht mehr durchgehend, wenn sie mit Freunden in ihrer gewohnten Umgebung unterwegs sind. Dass wir mit diesem Experiment die von uns Eltern sehr gefürchteten, langen Autofahrten vermieden haben, ist ein weiterer Bonus. Was haben sich unsere Nerven regeneriert, die sonst aufgrund permanenter Streitereien auf der Rückbank schwer strapaziert gewesen wären!

Natürlich gibt es Reaktionen, teils erstaunte Fragen: Warum fahrt ihr nicht weg? Echt, ihr seid nur zu Hause? Ja genau, wir machen das, was sich für uns als Familie am besten und am einfachsten anfühlt. War alles immer Friede, Freude, Sonnenschein in diesen drei Wochen? Sicher nicht, aber das wäre es am Strand, im Familienhotel oder im Wohnwagen auch nicht gewesen. Wie gut ist es, dass sich jede Familie auf die Suche nach dem Urlaub machen darf, der am besten zu den Bedürfnissen aller passt.