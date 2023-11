„You Only Live Bis Elternsprechtag“: Danke, aber wir leben länger

Elternsprechtage sind so eine Sache. Je nach Ehrgeiz, Anpassungsfähigkeit und/oder Verhaltenskreativität des Kindes erwartet einen da als Eltern Unterschiedliches.

Sind alle Lehrpersonen abgeklappert, verlässt man entweder gestärkt mit erhobenem Haupt, stolz auf den gelungenen Nachwuchs, das Gebäude. Oder man schleicht wie ein geprügelter Hund durch die Hintertür ins Freie, während man sämtliche Erziehungsprinzipien, das System und am allermeisten sich selbst hinterfragt.

Bei uns war es diese Woche wieder so weit: Auf den Gängen des Gymnasiums herrschte Ausnahmezustand. Vor den Klassenzimmern tummelten sich Väter, Mütter und Großeltern. Immer wenn die Tür aufging, hielten alle kurz die Luft an. Ein Blick ins Gesicht der Erwachsenen reichte, um zu wissen: Top oder Flop. Bei manchen Lehrpersonen durften die Kinder mitgehen. Dass sie sich vorab gegenseitig „Viel Glück“ wünschten, war bestimmt nur reine Freundlichkeit und hat absolut nichts mit dem Verhalten im Unterricht zu tun.

Direkte Kommunikation

In unserer Familie ist Vorbereitung wichtig, deswegen fühlte sich die Mittlere drei Tage vorab verpflichtet, uns folgenden Spruch zu erklären: YOLBE – You Only Live Bis Elternsprechtag. Das habe ein Professor in ihrer Klasse gesagt, eventuell als Unmutsäußerung, aber das ist nicht bewiesen. Na bumm. Mag ich, diese direkte Art der Kommunikation, holt mich ab, finde ich voll verständlich.

Ich habe gelernt: In unserem – und sicher auch in Ihrem Fall - gilt: YALNE – You Also Live Nach Elternsprechtag.

Wie wir beim Verlassen der Klassenzimmer dreingeschaut haben, verrate ich nicht. Nur so viel: Es war von allem was dabei. Wie das (Schul-)Leben halt so ist.