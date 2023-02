Von eiskalten Erfahrungen und der Freude an Grenzüberschreitungen

Theorie und Übungen

Niemand hüpft ohne Vorbereitung ins eiskalte Wasser, das wäre extrem unvernünftig. Beim Seminar, das ich besuchen werden, gibt es zuerst Theorie und viele Übungen, die die Minuten im See möglich machen sollen. Ich habe mir bereits fest vorgenommen, dass ich keinen Rückzieher machen werde. Aber wenn Sie wissen wollen, ob ich es wirklich durchgezogen habe, müssen Sie wohl demnächst wieder hier vorbeischauen.

Schon lustig, dass wir Menschen immer wieder freiwillig Dinge tun, die uns an den Rand unserer Belastungsgrenzen und beizeiten auch ein bisschen darüber hinaus bringen. Warum eigentlich? „Nur für den Kick, für den Augenblick“, wie schon die deutsche Girlband „Tic Tac Toe“ 1997 so treffend sang? Um bestenfalls uns selbst und schlimmstenfalls allen anderen etwas zu beweisen? Um unseren Horizont zu erweitern? Damit das Adrenalin kickt und die Glückshormone Achterbahn fahren? Ein kleiner Sprung aus der eigenen Komfortzone hie und da, ist immer eine Erfahrung. Auch wenn sie, wie in meinem Fall, saukalt werden wird.