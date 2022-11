Bischofsbrot: Ein Sack Nüsse als eindeutiger Auftrag

Vor wenigen Tagen erhielt der Kolumnist ein Danaer-Geschenk. Auf seinem Schreibtisch fand er einen riesigen Sack voller Nüsse vor. Der Auftrag war ebenso subtil wie eindeutig. Es ist wieder Zeit für sein beliebtes Bischofsbrot.

Zu Hause angekommen, war die Familie mit Blick auf die herrlichen Walnüsse plötzlich eigenartig beschäftigt. Da wurde geputzt, geräumt – und das Kind vertiefte sich in sein Physik(!)-Buch. Nüsse knacken zählt, Sie haben es erahnt, nicht zu den Lieblingsbeschäftigungen der Familie.

Zu jenen des Kolumnisten übrigens auch nicht. (Bei Fitzelarbeit legt er die Geduld eines Dreijährigen vor dem Mittagsschlaf an den Tag. Als er in seiner Kindheit der Mutter beim Ribiselbrocken helfen musste, führte das regelmäßig zum familiären Drama.) Für das Bischofsbrot allerdings lohnt es sich.