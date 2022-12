Nostalgie: Ein Herrenabend mit Schinkencremetorte und dicken Zigarren

Der Kolumnist ist ja ein hoffnungsloser Nostalgiker, auch und vor allem in der Küche. Und so schmökerte er erst vor wenigen Tagen in einem alten Kochbuch. Man sah dem guten Stück an, dass es der Großmutter gute Dienste geleistet haben muss, es war voller Fettspritzer (das schönste Kompliment an ein Kochbuch überhaupt!) und so zerfleddert, dass selbst beim achtsamen Öffnen gleich die ersten losen Seiten zu Boden schwebten.

Die Angaben in dem Büchlein waren herrlich simpel, heute würde sich das keiner mehr trauen. Gebacken wurde da „bei mittlerer Hitze“ und „so lange, bis es fertig ist“. Ein Zugang, dem der Kolumnist durchaus einiges abgewinnen kann.

Beim Durchblättern wurde er allerdings plötzlich stutzig. Zwischen all den Süßspeisen, die nach Anlässen – „Zu Weihnachten“, „Für die Party“ – sortiert waren, stieß er unverhofft auf das Kapitel „Herrenabend“. Das weckte seine Neugier. Die Abbildung zum Rezept zeigte eine Cremetorte nebst einer Flasche Wein (Jahrgang 1954) und einer Zigarre. Das waren noch Zeiten!