Die meisten Beziehungen erfüllen die Maßstäbe der Experten nicht

Der Partner oder die Partnerin soll – wie so vieles – heute mehr sein als nur Zweck. Wir wollen Ehrlichkeit, Leidenschaft, Geborgenheit, Humor, ein schönes Äußeres, Zusammenhalt in Krisen, Treue und zeitgleich Freiräume, Anerkennung und Unterstützung in alltäglichen Lebenssituationen. Trotz des Wissens darum (und wie schwer, wenn nicht unmöglich, all das zu finden ist) ist für sehr viele Menschen in den westlichen Gesellschaften das monogame und geborgene Zusammenleben als Paar immer noch das meist genannte Ziel im Leben.

Fakt ist aber, Beziehungen „funktionieren“ nicht nur, wenn jeder einzelne Faktor vorhanden ist. Ein ähnliches Nähebedürfnis dürfte jedoch besonders relevant sein. Ich denke, wenn Menschen wirklich bereit sind, sich mit ihrer Beziehung auseinanderzusetzen und sich gewisse „Erfolgskonzepte“ immer wieder vor Augen halten, dann entwickeln sie mit der Zeit ohnehin ein gutes Gefühl dafür, worauf in ihrer speziellen Partnerschaft der Fokus liegen sollte.

Wie die Evolutionsbiologin Elisabeth Oberzaucher einmal sehr schön gesagt hat, ist eine Beziehung ein Vertrag nur zwischen den Beteiligten. Es muss für die betroffenen Menschen passen. Keiner darf dabei verletzt werden.

Somit ist es auch völlig legitim, sich außerhalb der Monogamie zu bewegen, wenn die beteiligten Personen das möchten. Was aber in jedem Fall gesagt werden kann: Es ist sicher hilfreich, sich vorher gut zu überlegen, welches Modell mit welchen Regeln verfolgt werden soll. Kommunikation scheint der Schlüssel zu sein. Selbst dann, wenn es nicht funktioniert. Weil es viele Beziehungen gibt, die die genannten Expertenmaßstäbe nicht erfüllen. In Wahrheit sind es die meisten. Es tut uns sicherlich gut, vom Perfektionsdrang abzulassen.