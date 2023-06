Das Festivalbaby lernt: Menschen sind prinzipiell gut

In Linz fand vergangenes Wochenende das Lido Sounds statt. Ein dreitägiges Festival mit Bands, Künstlerinnen und Künstlern, die es üblicherweise nicht nach Linz verschlägt. 66.000 Menschen waren am Festivalgelände mitten in der Stadt. Ich hab mich ein, zwei Mal ungläubig umgesehen und leise gefragt: Linz, bist du es wirklich?