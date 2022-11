Hausmannskost verlangt Gefühl, Erfahrung – und viel Respekt

Es ist mehr als zwei Jahrzehnte her, da schipperte Ihr Kolumnist in einem Hausboot den südfranzösischen Canal du Midi entlang. Ein Ausflug führte zu einem quälend langen Rundgang durch eine mittelalterliche Stadt. Aus Sicht des Kindes, das er damals war, die Höchststrafe.

Entschädigung erfuhr er an ungeahnter Stelle: in einem Gasthof. Dort gab es einen Eintopf, an den er bis heute mit Ehrfurcht denkt. Die Stadt hieß Carcassonne und der Eintopf war ein Cassoulet – ein legendäres Bohnengericht mit Speck, Würsten und den hervorragendsten Sorten Fleisch. Mollig und warm.

Hausmannskost steckt voller Gefühl, sie verlangt Zeit und Erfahrung. Bis heute hat Ihr Kolumnist Respekt davor. Ans Cassoulet, von dem es so viele Variationen wie französische Großmütter gibt, wagte er sich lange nicht. Schon die Zutatenliste – er las von eingemachten Entenkeulen, Saucisse de Toulouse, Schweinefüßen – ließ ihn erstarren.