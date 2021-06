Vielen Dank für die Blumen, vielen Dank, wie lieb von dir!

Und es muss ja nicht immer die Luxusvariante sein. Schnittblumen gibt es auch an der Supermarktkassa. Ohne Folie, schön drapiert und in einer stilvollen Vase spricht da nichts dagegen. Cool ist, wer dabei noch das Fairtrade-Zeichen im Auge hat. Denn das garantiert, dass die Arbeiterinnen und Arbeiter auf den Blumen- und Pflanzenfarmen faire Löhne und Arbeitsbedingungen bekommen. Und wer gar kein Geld ausgeben will, geht vor die Haustüre, macht einen ausgedehnten Spaziergang und bringt das mit nach Hause, was heuer sowieso total im Trend ist: Wiesenblumen. Schöner geht es kaum.

Ach ja, und das, was uns Freude macht, macht auch anderen Freude. Blumen schenken ist also nie verkehrt. Strahlendes Gesicht garantiert!