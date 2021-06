Wir alle, wir sind die Realität! Unabhängig von der Optik

Sie möchten also einen Bikinibody? Das geht so: Ziehen Sie sich einen Bikini an! Beachbody gefällig? Ab mit dem Body an den Beach! So einfach ist das.

Hören wir doch alle auf, das Aussehen unserer Mitmenschen mit Worten und Blicken zu beurteilen und zu kommentieren. Das spart Zeit, nimmt den Druck raus und macht das Leben so viel leichter und schöner. Vamos a la playa!