Lärm und Langeweile

Was folgt, ist eine endlose Aneinanderreihung an Konflikten: Kind 1 findet die Musik, die gerade läuft, toll, Kind 2 kriegt davon – Zitat – „Brechreiz“. Kind 3 artikuliert sehr laut Bedürfnisse, weil es auch gehört werden will. Eine macht absichtlich ekelige Geräusche, während die andere lesen will. Dabei wird sie von der Sitznachbarin links gekitzelt, weil der langweilig ist. Essen hilft kurz, wobei es Beschwerden gibt, wenn nicht alle drei die ident gleiche Menge an was auch immer bekommen. Ja, ich habe schon Soletti abgezählt. Und: „Schmatz’ mir nicht ins Ohr!“

Gerne mit Gehörschutz

So vergehen Stunden, in denen das elterliche Nervenkostüm langsam alle Schichten ablegt und am Ende pudelnackt dasteht. Nur um dann laut ächzend zusammenzubrechen. Totale Kapitulation. Ich bin mittlerweile so arg, mir Gehörschutz zu gönnen und mich gedanklich freizuspielen. Die Möglichkeit, einfach allen dreien ein technisches Gerät in die Hand zu drücken – für das eigene Seelenheil – , habe ich bis dato abgelehnt. Prinzipien schmelzen aber im Angesicht von Fegefeuer und Vorhölle kontinuierlich dahin, meine zumindest.