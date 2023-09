Möge der Elan der Autoputzgötter für Küche und Bad reichen!

Mein Auto ist ein Gebrauchsgegenstand. Es soll mich von A nach B bringen, dabei keine Faxen machen, sondern einfach funktionieren. Unsere Töchter sehen das ähnlich, sie deponieren kleine Lebenswelten in den Seitenfächern, hinterlassen Snacks, Rucksäcke oder Bücher im Fußbereich und benehmen sich ab und an so, als befänden sie sich in einem Mistkübel auf vier Rädern.

Wir alle haben keine liebevolle Beziehung zu diesem Auto, sondern sehen es als Notwendigkeit im dichten Alltag. Selten, aber doch entschließen wir uns, dem Gefährt einen kleinen Luxus, sprich eine Reinigung, zu gönnen. Wir fahren zu einer Tankstelle, bei der man das selbst machen kann. Zwei von drei streiten dann, wer die Lanze mit Schaum bedienen darf, wer die Fußmatten absaugen muss und wer zum Schluss glanzspülen darf.