Plastik-Badelatschen mit weißen Sportsocken: Leider geil!

Komplett ahnungslos

Wer jetzt meint, er steckt sich die Teile an die nackten Füße und ist dabei, verrät sofort komplette Unwissenheit. So doch nicht! In ist nur, wer Adiletten mit weißen, weit nach oben gezogenen Sportsocken kombiniert.

Was früher ein Grund war, Freundschaften zu kündigen, Verlobungen aufzulösen und mit früheren Spielgefährten zu brechen – wir sprechen immerhin von weißen Socken in Sandalen, das muss Konsequenzen haben! –, ist heuer leider geil (um es mit der Band Deichkind auszudrücken).