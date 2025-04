Ein russisches Gedenken in Wien, das sich bitter anfühlt

Gedenken an Kriege und Schlachten, wo Zigtausende Menschen ihr Leben gelassen haben, sollten keine Konkurrenzveranstaltung sein: Eine, wie sie sich am Sonntagvormittag am Heldendenkmal der Roten Armee (vulgo „Russendenkmal“) abgespielt hat. Dort legte erst der Botschafter der Ukraine einen Kranz für die bei der Schlacht um Wien gefallenen Soldaten ab – zumal rund ein Fünftel der im April 1945 in Wien gestorbenen Soldaten der Roten Armee Ukrainer waren.