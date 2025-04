Bund und Wien nähern sich an, ein Hoffnungsschimmer

Die vergangenen Jahre waren geprägt von Streitereien zwischen Bund und Wien, die im besten Fall mit gehässigen Sticheleien gespickt waren oder im schlimmsten Fall in fahrlässiger Untätigkeit gegipfelt haben. Die Bundeshauptstadt wurde nur allzu gerne als schon fast unbewohnbarer Moloch dargestellt, der all seine Probleme selbst verschuldet hat – ein Narrativ, das besonders oft in Wahlkämpfen aus der Schublade gezogen wurde.

Umgekehrt hat Wien nur allzu gerne die komplette Verantwortung an die Regierung abgeschoben. Gebracht hat diese Taktik keinem was, am wenigsten den Wienerinnen und Wienern.

Die vergangenen Wochen lassen einen hoffnungsfroh stimmen, dass statt Hickhack Zusammenarbeit möglich ist.