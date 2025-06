Händeschüttler Selenskij: Austauschbar, aber unersetzlich

Wer Selenskij Kriegstreiber nennt, ignoriert auf beschämende Weise, wer für diesen Krieg verantwortlich ist. Wer ihn Antidemokrat nennt, ignoriert, dass auch dieser Krieg zwischen der Ukraine und dem Traum vieler ihrer Bürger von der Demokratie steht. Es ist deutlich, dass Putin derzeit an keinem Frieden interessiert ist und Trump nicht gewillt, den Druck auf Moskau zu erhöhen. Das ist die simple weltpolitische Logik der Macht, mit der auch Europa konfrontiert ist.

Wir haben uns ohnehin in der eigenen Halbherzigkeit eingerichtet, haben für die Ukraine viele schöne Worte und zu wenig konkrete Hilfe parat. Europas Sanktionen bremsen die russische Wirtschaft nicht, Europas Waffenhilfe reicht gerade, um den Krieg und das Sterben fortzusetzen. Europa muss sich schon jetzt darüber im Klaren werden, was es von der Ukraine will, welchen Platz es ihr wirklich in unserer Mitte einräumen will und was es dafür bereit ist, diesem Land zu geben, aber auch von ihm zu verlangen: einen Rechtsstaat, dem sich auch die Oligarchen fügen.