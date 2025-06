Selenskij in Wien: Treffen mit Van der Bellen und Stocker

Eine gemeinsame Pressekonferenz der beiden Staatsoberhäupter ist für 15.00 Uhr geplant. Selenskij trifft außerdem mit Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) und Vertretern aus der Wirtschaft zusammen. Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) holt Selenskij vom Flughafen ab. Auch Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ) trifft Selenskij zu einem Arbeitsgespräch. Dabei möchte der SPÖ-Chef ihm Österreich als Standort für zukünftige Friedensverhandlungen anbieten. In der Delegation Selenskijs befinden sich mehrere Minister, unter anderen der ukrainische Außenminister Andrij Sibyha . Bilaterale Memoranden of Understanding und Absichtserklärungen sollen unterzeichnet werden.

Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij ist am Montag mit militärischen Ehren in Wien empfangen worden. Es handelt sich um den ersten Österreich-Besuch des ukrainischen Staatsoberhaupts seit Beginn des russischen Angriffskriegs im Februar 2022. Selenskij wird von seiner Ehefrau Olena Selenska zu dem offiziellen Besuch begleitet. Das Paar wurde kurz nach 13.00 Uhr von Bundespräsident Alexander Van der Bellen und seiner Frau Doris Schmidauer begrüßt.

Personen, die am Montag im 1. Wiener Gemeindebezirk unterwegs sind, haben mit Einschränkungen rund um den Heldenplatz zu rechnen. Via Verordnung heißt es seitens der Landespolizeidirektion Wien , dass „das Betreten des unten angeführten Bereiches und der Aufenthalt in ihm verboten und die Nichteinhaltung als Verwaltungsübertretung erklärt“ wird.

Das Betreten des Bereiches am 16. Juni seit 9 Uhr ist somit untersagt. Auch das Durchfahren ist nicht gestattet. Nur wenige Ausnahmen sind gewährt worden – etwa für Einsatzkräfte, Anrainer und Personen, die mit dem Staatsgast in Zusammenhang stehen. Sollte man sich nicht an das Verbot halten, so ist mit einer Geldstrafe von bis zu 1.000 Euro oder einer Ersatzfreiheitsstrafe zu rechnen.

Gipfel der First Ladies

Selenska ihrerseits nimmt an einem Treffen der First Ladies and Gentlemen am Mittwoch in der Hofburg teil. Laut der Tageszeitung Die Presse haben bereits Suzanne Innes-Stubb, Ehefrau des finnischen Präsidenten, Aleš Musar, Ehemann der slowenischen Präsidentin Nataša Pirc Musar, sowie Lucrecia Peinando, die First Lady Guatemalas, ihr Kommen zugesagt. Gastgeberin ist Doris Schmidauer. Der First Ladies and Gentlemen Summit findet seit 2021 auf Initiative von Selenska statt, in Kiew und als Online-Event. Schmidauer übermittelte bei einem derartigen Treffen im September 2014 eine Videobotschaft.

Scharfe Kritik an dem Besuch Selenskijs übte die FPÖ. Die Freiheitlichen brachten im Nationalrat eine Dringliche Anfrage an Bundeskanzler Stocker ein, weil sich die Visite mit dem Beginn der Budgetdebatte im Nationalrat überschneidet. "Bekanntlich ist dieser Besuch der Grund für die Vorverlegung der Generaldebatte über das Belastungs-Budget, der sich die Regierung möglichst schnell entziehen will, um dem Oberhaupt eines kriegsführenden Staates zu huldigen und damit Österreichs Neutralität einmal mehr zu missachten", begründete die außenpolitische Sprecherin Susanne Fürst.