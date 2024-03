Unterschätzte Öko-Terroristen

Man stelle sich vor, rechte Gruppen sprengen einen Strommasten, um einem Asylantenheim das Licht abzudrehen. Der mediale Aufschrei wäre über die Grenzen ein nicht zu überhörender. Zu Recht. Wenn jetzt eingewendet wird, der Vergleich hinke, weil ein rechtsextremer Mob Asylantenheimen nicht nur das Licht abgedreht, sondern sie schon abgefackelt und Leib und Leben von Asylwerbern angegriffen habe – stimmt. Und die Vorläufer der antikapitalistischen „Vulkangruppe“ haben Banker und Industrielle entführt oder in die Luft gesprengt, haben bei militanten Palästinensern in Nahost das Terrorhandwerk gelernt – erst dieser Tage wurde mit Daniela Klette eine führende Vertreterin der dritten RAF-Generation verhaftet.

Den Linksextremisten, die die „komplette Zerstörung der Gigafactory“ planen (und damit Arbeitsplätze in einer strukturschwachen Region vernichten), geht es nur vordergründig um Umwelt. Sie zünden laut Bekennerschreiben „ein Leuchtfeuer gegen Kapital, Patriarchat und Kolonialismus“, weil unser Planet durch „Raubtierkapitalisten“ und „Technofaschisten vergewaltigt“ werde. Die demokratischen Strukturen taugen in diesem Weltbild nicht, der Umsturz der Gesellschaft muss in eigene Hände genommen werden.