Von der Leyen ist gestärkt, aber nur Taktik wird nicht reichen

Der Theaterdonner ist also recht schnell verhallt. Ein Misstrauensantrag gegen Ursula von der Leyen ist gescheitert und hat obendrein der EU-Kommissionschefin die Möglichkeit gegeben, ihre Macht abzusichern. Genau daran hat die Deutsche seit ihrer Wiederwahl konsequent gearbeitet. Nicht nur in der EU-Kommission laufen alle politischen Fäden bei ihr zusammen, auch im EU-Parlament gibt ihre EVP als stärkste Fraktion mehr denn je die Richtung vor.

Aber was ist diese Richtung, in die von der Leyen Europa in diesen schwierigen Jahren führen will? Um darauf einen klaren Blick werfen zu können, muss man erst einmal die großen Worte, in die sich Brüssel so gerne hüllt, beiseite räumen.