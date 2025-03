Herausforderungen der Zukunft

Die Geschlossenheit wurde auch durch die Anwesenheitsliste deutlich. Im Gegensatz zur SPÖ, bei der am letzten Bundesparteitag in Graz kein ehemaliger Kanzler erschienen war, hatten in Wiener Neustadt fast alle Vorgänger Platz genommen. Bis auf Ex-Vizekanzler Reinhold Mitterlehner, der mit seiner Partei anscheinend noch immer nicht im Reinen ist.

Gelassenheit und Besonnenheit werden aber jetzt nicht reichen, um die Herausforderungen der Zukunft zu meistern. Weder in der Bundesregierung angesichts der fehlenden Milliarden, noch in der Partei, die ja nicht nur zur Ruhe kommen will, sondern natürlich wieder nach Wahlerfolgen lechzt. Gemessen werden Christian Stocker und sein Team daran, ob sie in der Bundesregierung ihre Linie halten – ohne neue, zusätzliche Steuern. Und wie sie den bürgerlichen Markenkern der Volkspartei wieder herausarbeiten. Der ist in der Zeit der türkis-grünen Regierung ein wenig verloren gegangen. Vor allem beim Thema Wirtschaft.

Das wichtigste Ziel wird sein, die FPÖ wieder vom ersten Platz zu verdrängen. Wenn das nicht gelingt, dann wird man sich rasch wieder nach anderen Eigenschaften sehnen.