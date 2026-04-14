Die Gesundheits-Heuchelei

Hans Peter Doskozil zählt zu jenen Politikern, die nicht anwesend müssen, um für einen politischen Wirbel zu sorgen. Nach der Kehlkopfentfernung ist der burgenländische SPÖ-Landeshauptmann noch immer in der Obhut von Medizinern in Leipzig. Zur selben Zeit ist in Österreich sein Name in aller Munde, weil er im Alleingang eine Herzchirurgie im Krankenhaus Oberwart errichtet hat. Gegen den Willen des rot regierten Gesundheitsministeriums, gegen die Kritik so mancher Mediziner, gegen die Vorgaben des Österreichischen Strukturplans Gesundheit und ohne einen Beschluss der Bundes-Zielsteuerungskommission. Deswegen muss sich jetzt das Landesverwaltungsgericht mit der Angelegenheit beschäftigen.

Die Aufregung ist groß. Nicht nur, weil hier eine rote Ministerin mit ihrer roten Staatssekretärin gegen einen roten Landeschef vorgeht. Vielmehr auch, weil Doskozil all diese Bedenken in Wien völlig kalt lassen. Vor rund vier Wochen wurde der Betrieb in der Herzchirurgie Oberwart offiziell aufgenommen. Er sieht diese medizinische Einrichtung als Versorgungsauftrag, weil seine Landsleute in Wien und in Graz viel zu lange auf Operationen am Herz warten müssten. Ein weiteres Argument ist für ihn, dass die Herzchirurgie nur mit Landesgeld, ohne einen Zuschuss aus dem Bund, umgesetzt worden wäre. Das nehme dem Ministerium das Recht, sich hier einzumischen.

Krankes Gesundheitssystem All jene, die das gesamte österreichische Gesundheitssystem im Auge haben, können diesen burgenländischen Alleingang nicht gutheißen. Eine effiziente Versorgung darf sich nicht an Landesgrenzen orientieren und muss überregional ausgelegt sein. Dennoch sollten alle Kritiker, die nun in Wien – vor allem im Gesundheitsministerium – über Hans Peter Doskozil herfallen, etwas leiser treten. Sie haben weggeschaut, als der Wiener SPÖ-Gesundheitsstadtrat Peter Hacker Gastpatienten aus Niederösterreich und dem Burgenland aus den Wiener Spitälern ausgesperrt hat. Formal hat sich Doskozil nicht um den notwendigen Beschluss der Zielsteuerungskommission im Bund geschert. Genauso wie Hacker die Gastpatientenregelung im Finanzausgleich nicht zur Kenntnis nimmt. Den Finger dennoch nur auf einen der beiden zu richten, das ist pure Heuchelei.