Nach Neos-Vorstoß: Wo ist ein österreichischer Milei?

Es ist auch schon wieder 28 Jahre her, da kam aus der steirischen ÖVP (damals ein Hort kluger Querdenker) der unerhörte Vorschlag: Österreich sollte auf drei Großregionen statt der neun Bundesländer zusammengelegt, der Bundesrat abgeschafft werden. Na, mehr hat er nicht gebraucht, so der damalige (und inzwischen verstorbene) Landesrat Gerhard Hirschmann. Spott und Empörung wischten den Vorschlag vom Tisch.

14 Jahre später einigte sich dann immerhin die damalige rot-schwarze steirische „Reformpartnerschaft“ auf ein großes Gemeindefusionierungsprogramm (und wurde möglicherweise auch deshalb abgewählt). Man erinnere sich allein an die Riesenaufregung, weil die Bad Ausseer ihr Autokennzeichen verloren. Wenigstens dieses schreiende Unrecht wurde nun wieder beseitigt, die stolzen Ausseer können seit April des heurigen Jahres wieder mit BA statt LI über die Berge kurven. Sprich: Föderalismus- und Verwaltungsreformen sind in Österreich fast unmöglich. Nun haben sich die Neos getraut, ein Grundsatzpapier für Gemeindereformen zu verabschieden. Das ist nicht nichts. Aber natürlich weit entfernt davon, einmal wirklich reinzuholzen, wie es wahrscheinlich notwendig wäre. Dass das geht, zeigt Argentinien. Der Rechtspopulist Javier Milei hat entgegen düstersten Prophezeiungen die Wende geschafft. Marktwirtschaft wirkt. Staatswirtschaft nicht. Davor litt Argentinien unter überbordenden Staatsausgaben und hoher Inflation. Kommt Ihnen das bekannt vor?