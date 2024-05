Keine Toleranz!

In Deutschland gehen grölende Islamisten mit genau diesem Rülpser gegen ihr Gastland auf die Straße – die verschleierten Frauen gehen in weitem Abstand hinterher – und fordern nicht weniger als ein „Kalifat“, also die Abschaffung der Demokratie und die Einführung von Scharia und Gottesstaat. Und in Großbritannien gewannen (radikale) Muslime bei Gemeinderatswahlen von Leeds bis Peterborough Sitze und nutzten das, „das größte KZ der Welt“ in Gaza zu geißeln, während der berüchtigte Hassprediger Anjem Choudary das Ende von Demokratie und Freiheit in Europa vorhersagt.

Minderheiten unter der wachsenden muslimischen Bevölkerung in Europa? Ja, hoffentlich. Im Namen von Freiheit und Meinungsäußerung tolerierbar? Nein, und bitte bald strafbar, Abschiebung inklusive.

Die Freiheit wird gleichzeitig von Toleranz-Verweigerern und Diskurs-Analphabeten genutzt, Politiker zu attackieren – mangels verbaler und intellektueller Kompetenz mit Farbbeuteln, Schlaggegenständen, roher Gewalt, von der Berliner Ex-Bürgermeisterin bis zum sächsischen EU-Abgeordneten oder in Österreich der Verfassungsministerin. Nein, gestorben ist noch niemand, aber für vogelfrei wurden Politiker längst erklärt – allesamt korrupt, lügen, bestehlen uns und/oder setzen nicht um, was der Gesinnungs-Mob für richtig hält.