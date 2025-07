Was die Störaktion bei den Salzburger Festspielen bedenklich macht

Von der Documenta über das Rockfestival in Glastonbury bis zu den Wiener Festwochen – allenthalben stehen Menschen auf den Bühnen, wischen die Komplexitäten des Gaza-Konflikts, die zynischen Spiele der Hamas und die kritischen Stimmen in Israel beiseite und fordern genau das, was die Salzburger Eröffnungsstörer nun gratismutig auf die Plakate schrieben. Im besten Fall wäre das also sinnlos gewesen.