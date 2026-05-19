Putin schwächelt, doch Europa schaut nur zu

Die Russen sind meisterhaft darin, die Realität zu beschönigen – perfektioniert haben sie das schon in der UdSSR. Putin zeigt sich gerade nicht so oft wie sonst? Kein Grund zur Sorge: Der starke Mann im Kreml sammle nur seine Kräfte für die nächste Attacke gegen den Westen, heißt es aus dem Kreml. Die Ukraine setzt Moskau mit Hunderten Drohnen in Brand? Das ist sogar Grund zum Jubeln – schließlich wurden zwei Drittel abgefangen.

Tatsächlich läuft in Putins Russland derzeit einiges schief. Ähnlich wie in den 1980er Jahren versucht der Kreml, seine Bürger vor der Wahrheit abzuschirmen. Doch trotz massiver Zensur, Internet-Abschaltungen und Social-Media-Verboten gelingt das kaum: Die Wirtschaft stottert schmerzhaft, die Menschen fühlen sich dank

Kiews Drohnen erstmals richtig bedroht, und Putins Beliebtheitswerte sinken – so schlecht waren sie seit der Mobilmachung 2022 nicht mehr. Dass er selbst bei der großen Siegesparade am 9. Mai statt Panzern ausgesprochen schlechte KI-Videos präsentierte, wirkte darum wie ein Eingeständnis der Schwäche. „Ungestört“ von ukrainischen Angriffen wolle man sein, hieß es – ein bemerkenswerter Euphemismus für die eigene Angst.