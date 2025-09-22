"Droge Staat": Der Entzug rächt sich bereits

Wünschen Sie sich auch Preiseingriffe? Zum Beispiel eine Senkung der Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel? Oder einen Mietpreisdeckel für den freien Wohnungsmarkt, den die SPÖ nun als Lightversion durchgesetzt hat? Dann vertreten Sie keine Einzelmeinung. Laut KURIER-OGM-Umfrage ist die Mehrheit für Preiseingriffe im Kampf gegen die hohe Inflation und schwächelnde Konjunktur. Das deckt sich auch mit den politischen Mehrheitsverhältnissen. Eine ideologisch breite Front aus FPÖ, SPÖ, Grünen und Kommunisten ventiliert hier recht ähnliche Rezepte.

Dass Preiseingriffe häufig zu kontraproduktiven Effekten wie der Verknappung des Angebots führen, mag der Ansicht vieler führender Ökonomen entsprechen. Jene der Bevölkerung ist es nicht. Die wirtschaftspolitischen Forderungen der SPÖ sind also populär – übrigens auch Vermögen- und Erbschaftsteuern. Das widerspricht der These von Parteichef Andreas Babler, sein politischer Siegeszug werde von einer vermeintlichen Diskurshoheit „Superreicher“ verhindert. Beim Landesparteitag in Kärnten gab er diese ermüdende Leier erneut zum Besten. Vielleicht hat sein bisheriger Misserfolg bei Wahlen ja doch andere Gründe, eventuell kommunikative? Ein Beispiel: Niemand hat ihm verboten, die Forderung nach vermögensbezogenen Steuern mit einer Erzählung zu verquicken, in der Steuern und Abgaben auf Arbeit ebenso kräftig sinken. Mit einer Staatsquote von nun 57 Prozent hat Österreich nämlich zweifellos einen EU-Höchstwert erreicht. Dass die hohen Lohnstückkosten Arbeitsplätze vernichten, merkt auch der potenzielle SPÖ-Wähler. Die Partei fordert indes eine noch stärkere Regulierung heimischer Unternehmen. Zuletzt vorgetragen von Sozialministerin Korinna Schumann, die Betriebe sanktionieren will, so sie keine über 60-Jährigen beschäftigen.