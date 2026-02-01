Wohltuende Klarheit beim Thema Migration

Warum sollen Asylwerber im Gesundheitssystem nur eine „Basisversorgung“ erhalten? Ist das nicht reiner (Rechts-)Populismus? Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) hat seinen Vorschlag in der ORF-Pressestunde näher erläutert. Er will, dass Asylwerber nur noch in schwierigen Situationen „sofort“ versorgt werden – bei Akuterkrankungen, Schmerzzuständen oder Schwangerschaften. In anderen Fällen sollen sie künftig längere Wartezeiten in Kauf nehmen – damit jene, die ins Gesundheitssystem einzahlen, wieder schneller an die Reihe kommen. Das Kanzleramt geht nicht davon aus, sich mit diesem Vorstoß durchzusetzen. Er steht nicht im Regierungsprogramm, die SPÖ lehnt ihn ab.

Und natürlich setzt der Bundeskanzler solche Botschaften nicht grundlos. Ist es gar ein Ablenkungsmanöver? Immerhin tobt zwischen Niederösterreich und Wien ein massiver Streit um sogenannte „Gastpatienten“ – inklusive Klagsdrohungen. Dass Österreicher nach einem „Grenzübertritt“ innerhalb Österreichs in Spitälern überhaupt als „Gäste“ gelten, lange auf OP-Termine warten müssen oder gar nicht behandelt werden, bleibt skandalös. Die Debatte ist ein Hickhack auf Kosten von Patienten; und ein weiterer Beleg für die geringen Kompetenzen des Bundes in Österreichs kafkaeskem Gesundheitssystem. Ähnliche Ansagen des Kanzlers wie beim Migrationsthema wären auch im Umgang mit den großen Bremsklötzen erforderlich: Ärztekammer, ÖGK, Landeshauptleute. Dann steht einer Gesundheitsreform im Herbst ja gar nicht mehr so viel im Weg.