Wo bleibt der Klimaschutz mit Hausverstand?

Hitze in Österreich stellt aus der Sicht der Geosphere Österreich mittlerweile die tödlichste Naturgefahr dar. Betroffen sind vor allem die städtischen Gebiete und Ballungsräume. Das ist lebensgefährlich für Alte und Kranke und all jene, die keine Chance auf Abkühlung durch Klimaanlagen daheim haben. Derzeit leiden wir unter der dritten Hitzewelle, jene im Juni hat uns schon regionale Temperaturrekorde beschert. Möglich, dass der bisherige Hitzerekord von 40,5 °C dieser Tage gebrochen wird.

Klar ist, dass dieser Sommer rückblickend als kühl wahrgenommen werden wird. Es gibt nämlich keine Hinweise und damit auch wenig Hoffnung, dass die Erderhitzung demnächst gestoppt wird. Noch immer blasen wir weltweit jedes Jahr mehr Treibhausgase in die Atmosphäre als im Jahr davor. Auch Österreich hatte zuletzt wieder steigende Emissionen, was der Klimaminister Norbert Totschnig im Mai mit dem Stehsatz quittierte: „Die Reduktion der Treibhausgase bleibt (...) eine gemeinsame Aufgabe für die Bundesregierung und dafür muss in den kommenden Jahren das notwendige Budget zur Verfügung stehen.“ Heute wissen wir, dass vor allem beim Klimaschutz gespart wird. Totschnig legte zuletzt auch ein Klimaschutzgesetz vor, das sogar die SPÖ und die Neos als unambitioniert ablehnen. Es heißt auch nur mehr „Klimagesetz“.