Die Regierung spart gerecht – aber nicht nachhaltig

Es ist noch zu früh, ein Fazit zum Doppelbudget 2027/28 zu ziehen. Die Koalition hat sich erst auf die groben Linien geeinigt: Der Bund soll 5,1 Milliarden Euro zusätzlich konsolidieren. Nun stehen Detailverhandlungen in den Ministerien an, bevor Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) am 10. Juni seine Budgetrede hält. Die fällt hoffentlich weniger holprig aus als die Präsentation des Zahlenwerks, das die Regierung am Montag vortrug – spätabends. Der Eindruck: All das wurde in letzter Sekunde zusammengezimmert, viele Details fehlten.

Was kann man ungeachtet dessen schon über das Budget sagen? Die Stimmung bei den Verhandlungen soll nicht immer gut gewesen sein. Für großen Unmut – auch bei der eigenen Partei – sorgte ein geheimes Budget-Hintergrundgespräch von Neos-Staatssekretär Josef Schellhorn. Dieses blieb, wegen des brisanten Inhalts, nicht geheim. Dass Schellhorn an den wichtigsten Verhandlungstagen dann auf Dienstreise in Brunei weilte, fernab des innenpolitischen Betriebs, sei lange geplant und nicht zu ändern gewesen, hieß es aus dessen Büro. Man will es glauben.