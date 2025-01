2025 werden viele Weichen neu gestellt - Zeit, sich für die Gegenwart zu rüsten

Zu Jahresbeginn hat man ein Echo aus zum Glück vergangenen Tagen im Kopf: Die nächsten Wochen, hieß es vor bald fünf Jahren gefühlt alle paar Wochen, werden entscheidend sein. Man ist versucht, mit diesem Satz auch die nächsten Monate zu überschreiben.

2025 wird ein Jahr, in dem wir uns wohl mehrfach die Augen reiben werden, verwundert, was alles möglich sein wird. Es ist gut, sehenden Auges in dieses Jahr zu gehen – nicht, um pessimistisch zu werden, sondern um sich auch emotional zu rüsten.

Es wird das Jahr, in dem der Leuchtturm, an dem sich die westliche Welt – wenn auch oftmals zähneknirschend – Jahrzehnte lang orientiert hat, wanken wird. In den USA ist alles möglich, und das ist in der Politik nie ein guter Moment.