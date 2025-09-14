Mit voller Wucht rollt sie durch die Sozialen Medien: Die Welle der Wut, der Empörung, des Aufstachelns gegen den politischen Gegner bis hin zu Aufforderungen zum Denunziantentum. Amerikas rechte Meinungsmacher und Politiker schäumen über das tödliche Attentat auf den ultrarechten Influencer Charlie Kirk.

So heftig und hasserfüllt schaukelt sich die Aufregung über den – abzulehnenden, inakzeptablen und vollkommen sinnlosen – Angriff auf den 31-jährigen Popstar von Amerikas junger Ultra-Rechter hoch, dass bereits die Gefahr eines drohenden Bürgerkriegs in den USA beschworen wird. Doch derartige Szenarien sind nicht nur falsch, sie sind vielmehr gefährlich – und dienen einmal mehr dazu, den politischen Gegner als viel mächtiger darzustellen, als er wirklich ist.

Der 22-jährige Attentäter Taylor R. soll die USA einem Bürgerkrieg näher gebracht haben? Bisher weiß man wenig über den Sohn aus einer intakten, konservativen, stets republikanisch wählenden Familie aus Utah – außer, dass er allein gehandelt hat. Dass keine politische Bewegung hinter ihm steht, dass er nicht von „linken Extremisten“ finanziert wurde.