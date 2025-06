57-jähriger Verdächtiger nach Attentat auf US-Abgeordnete festgenommen

Nach den tödlichen Schüssen auf eine Politikerin und ihren Ehemann im US-Bundesstaat Minnesota hat die Polizei Medienberichten zufolge den mutmaßlichen Täter gefasst. Der Verdächtige sei am Sonntagabend (Ortszeit) in Sibley County im Süden von Minnesota in Gewahrsam genommen worden, berichteten mehrere US-Medien unter Berufung auf Polizeibeamte.