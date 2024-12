Der "Geburtenkollaps" verändert die Welt

Ein nicht zu unterschätzender Grund ist sicher auch das Gefühl einer Häufung von Krisen, was Existenz- und Abstiegsängste erzeugt. Pessimisten setzen eher keine Kinder in die Welt. Dabei gab es in Österreich niemals zuvor eine Zeit mit so vielen Anstrengungen, um Eltern das Leben zu erleichtern: superflexible Arbeitszeiten für Karenzrückkehrer(innen), Homeoffice, Anrechnung der Erziehungszeiten an die Pension, viel mehr öffentliche Kinderbetreuung (auch wenn das noch immer stark verbesserbar ist) als noch vor einer Generation, und zu allen Familienleistungen noch ein Familienbonus obendrauf.