Justiz in der Kritik: Der Fluch der Pseudo-Richter

Die Zeiten, als die Justiz als die unantastbare Gewalt im Staat gegolten hat, sind vorbei. Die neue Justizministerin Anna Sporrer (SPÖ) hat derzeit vielmehr damit zu tun, die Gerichtsbarkeit gegenüber aggressiven öffentlichen Anfeindungen – meist in den sozialen Netzwerken – zu verteidigen. Das geht so weit, dass zuletzt im Fall jener Jugendlichen, die ein zum Zeitpunkt der Tat 12-jähriges Mädchen zu sexuellen Handlungen genötigt haben sollen, der Richter bedroht wurde („Fall Anna“), weil der Prozess mit einem nicht rechtskräftigen Freispruch geendet hat. Jetzt ist es legitim, mit einem Urteil nicht einverstanden zu sein, es zu kritisieren. Dennoch muss ein Urteil am Ende eines Prozesses akzeptiert werden und darf nur innerhalb des Instanzenweges bekämpft werden. Grenzüberschreitungen dürfen da nicht geduldet werden.

Ein nicht vergleichbarer, aber ähnlicher Fall ist die Diversion, mit der das Verfahren gegen ÖVP-Klubchef August Wöginger geendet hat. Seither wird die vorsitzende Richterin in der Öffentlichkeit scharf kritisiert. Auch die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, kurz WKStA, weil sie dem zugestimmt hat und Wöginger mit einer Geldbuße von 44.000 Euro im Prozess um den Vorwurf des Postenschachers bei einer Personalentscheidung in einem Finanzamt davongekommen ist. Interessanterweise sind jetzt all jene die schärfsten Kritiker der WKStA, die diese Anklagebehörde von wenigen Jahren noch in den Himmel gehoben haben, als sie im Zuge der U-Ausschüsse gegen Politiker der ÖVP vorgegangen ist. Kritik an der WKStA galt damals als Staatsverrat, derzeit wird diese plötzlich als Staatsnotwendigkeit gesehen.