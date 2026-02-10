Jugendschutz: In der Steinzeit der digitalen Welt gefangen

Wir nutzen das Internet, um Katzenvideos zu schauen. Das ist der Sukkus einer philosophischen Unterhaltung im Film „Lucy“ darüber, dass Menschen das Wissen der Welt offensteht und sie sich dennoch nur auf Banalitäten konzentrieren. Der Film ist zwölf Jahre alt, Katzen-Content ist immer noch en vogue. Aber genutzt wird das Internet, konkret am Smartphone, längst für weit schädlichere Verhaltensweisen als Videoschauen, das einem ein gutes Gefühl gibt. Und das fängt schon bei den Jüngsten an: Viele Kinder werden nur allzu gern abgelenkt oder ruhig gestellt, zu exzessive Bildschirmzeit kann laut Studien aber weitreichende Folgen haben.

Entwicklungsstörungen, Aufmerksamkeitsdefizite, das Scheitern an alltäglichen Aufgaben, weil das „Wischen“ am Handy gelernt wurde, notwendige motorische Fähigkeiten aber nicht. Ältere Kinder und Jugendliche sind den dunklen Ecken des Internets oft schutzlos ausgeliefert. Von Cybermobbing, krankmachenden Schönheitsidealen bis hin zu pädophilen Straftätern oder Hasspredigern ist alles dabei, wovor man die nächste Generation schützen sollte. Und auch Erwachsene sind nicht vor negativen Auswirkungen gefeit. Sucht ist dabei nicht zu unterschätzen – und wird ganz bewusst von Konzernen genutzt. Suchtverhalten zu erzeugen sei die Geschäftsstrategie von Social-Media-Plattformen, wie Laura Wiesböck vom Institut für Höhere Studien (IHS) sagt, die eine Studie zu dem Thema erstellt hat. Dass die Politik – im Inland wie im Ausland – sich mit den Tücken von Social Media auseinandersetzt, ist darum genauso richtig wie überfällig. Viele Expertinnen und Experten befürworten den von Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ) angekündigten Gesetzesentwurf für ein Social-Media-Verbot für Kinder, der bis Sommer erarbeitet werden soll.