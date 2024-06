In der Verbrenner-Falle

Das Anliegen des Bundeskanzlers, der am Montag zum Runden Tisch zum Verbrenner-Aus geladen hatte, ist ein ernstes: Europa wird in Sachen Mobilitätswende vor allem von Asien abgehängt. Dort wird seit Jahren intensiv an besseren Batterien geforscht, an besserer Software und an leistbaren Autos.

Europa hat diese Entwicklungen anfangs belächelt, weitgehend verschlafen, weiter am Verbrenner geforscht, und ist jetzt in Panik, weil die Asiaten den Kunden das bessere Angebot machen. Ein Beispiel: Der chinesische Batteriehersteller CATL (80.000 Angestellte) hat gerade seine „Shenxing+“-E-Autobatterie präsentiert, die 1.000 Kilometer Reichweite verspricht und von leer auf voll in einer Viertelstunde geladen werden kann. Dieser Technologie hat Europa nichts entgegenzusetzen.

Quälendes Lotteriespiel Die E-Mobilität hat bei uns zwei weitere massive Probleme: Es gibt keine europäischen, leistbaren, familientauglichen Fahrzeuge. Und die Ladeinfrastruktur ist immer weniger das Problem, dafür aber das Bezahlen an der Ladesäule. Es gibt über 50 Ladekartenanbieter, es müssen online Abos abgeschlossen werden, jede Karte gilt nur an speziellen Säulen. Und selbst wenn es theoretisch klappen sollte, versagt viel zu oft die Technik. Das Fahren mit einem E-Auto ist somit ein quälendes Lotteriespiel. Kanzler Nehammer meint nun, wir sollen doch weiter auf Verbrenner setzen, weil das können wir in Europa. Er sagt aber nicht, dass wir in der EU ab 2027 alle fossilen Treib- und Brennstoffe jedes Jahr teurer machen werden, dafür wurde ein eigenes Emissionshandelssystem (ETS II) beschlossen. Das funktioniert so, dass eine Gesamtmenge an fossilen Treib- und Brennstoffen definiert wird, die jedes Jahr weniger wird, damit die EU die Klimaziele einhalten kann. Wer also Sprit verkaufen will, muss CO 2 -Zertifikate kaufen.